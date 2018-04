Filme de Babenco chega aos festivais de Roma e Toronto

O mais recente filme do cineasta Hector Babenco, O Passado, estrelado pelo mexicano Gael García Bernal, ator de Diários de Motocicleta, Amores Brutos, Babel, será exibido no festival de Toronto (Canadá), que acontece de 6 a 15 de setembro e, depois, participa também do Festival de Cinema de Roma, de 18 a 27 de outubro. Em Toronto, o filme vai passar na seção Masters, dedicada, desde 1996, às produções de mestres consagrados como Takeshi Kitano, Ken Loach, Abbas Kiarostami, Pedro Almodóvar e David Lynch. Trata-se do 9.º longa-metragem de Babenco, diretor de Pixote e Carandiru. Foi rodado em Buenos Aires e São Paulo, baseado no romance do argentino Alan Pauls. Conta a história de Rimini, um jovem tradutor que termina um casamento de 12 anos com Sofia, sua primeira namorada. O filme estréia no dia 26 de outubro no Brasil. Babenco já teve dois filmes indicados ao Oscar. Em 1986, com O Beijo da Mulher Aranha, recebeu quatro indicações, como melhor filme, diretor, roteiro e conquistou a de ator, para William Hurt. Com Ironweed, de 1988, obteve mais duas indicações ao Oscar. No Festival de Cannes, o diretor já teve três de seus filmes selecionados: Carandiru (2003), Coração Iluminado (1998) e O Beijo da Mulher Aranha (1986), vencedor do prêmio de melhor ator.