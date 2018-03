FILME DE ANDERSON VAI ABRIR CANNES Os organizadores do Festival de Cinema de Cannes, marcado para ocorrer entre 16 e 27 de maio, anunciaram ontem que a exibição do filme Moonrise Kingdom, do cineasta Wes Anderson, vai inaugurar o evento. A obra é protagonizada por Bruce Willis e Bill Murray. Eles interpretam dois personagens que seguem um jovem casal de amantes. O filme foi rodado em Rhode Island e sua história transcorre-se em um povoado costeiro dos EUA na década de 1960. Wes Anderson é conhecido por trabalhos como Os Excêntricos Tenenbaums e O Fantástico Sr. Raposo. O júri do festival será presidido pelo diretor italiano Nanni Moretti. / AP