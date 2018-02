Filme de Almodóvar ganha montagem na Broadway

A obra, batizada de Women on the Verge of a Nervous Breakdown, título com que o filme original foi apresentado nos EUA em 1988, indicada para o Oscar no ano seguinte, terá estreia oficial em Nova York no dia 4 de novembro, mas representações serão abertas ao público em 5 de outubro. "Estamos muito felizes por tudo ter tomado forma depois de cinco anos de trabalho", disse Lane, que também já escreveu diversos roteiros para seriados de TV.

Ele também declarou que o projeto é um dos que mais lhe assustaram em sua carreira, mas que o apoio de Almodóvar o ajudou e a toda equipe - composta também pelo diretor Bartlett Sher e o compositor David Yazbek - a levarem a ideia adiante.

A versão preparada pela equipe ligada ao Lincoln Center Theather recebeu faz poucos meses a aprovação do diretor espanhol, que participou de várias oficinas realizadas sobre o musical. Segundo Lane, apesar de a nova montagem ter se mantido fiel ao original, ela teve cenas acrescentadas e outras que tiveram de ser cortadas, como as últimas, que se passavam em um aeroporto.

Em relação à parte musical, Lane não revelou detalhes, mas adiantou que a trilha vai além das referências da música espanhola, como nos filmes de Almodóvar, abraçando "canções de outros rincões do mundo".

O autor também disse que as atrizes escolhidas são ideais para representar a paixão que desprendem as personagens do diretor espanhol. Estarão no elenco estrelas como Rene Scott, indicada para o Tony e protagonista das produções da Broadway para obras como Rent (1997), Aida (2000) e La Sirenita (2008). Quem também participará da montagem é a premiada Patti Lupone, que protagonizou Gypsy e Evita, com as quais conquistou algumas estatuetas na premiação do Tony, assim como sua colega Laura Benanti, que completa o elenco com as atrizes Nikka Graff Lanzarone, Mary Beth Peil e De"Adre Aziza.