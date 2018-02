FILME DE 1939 FOI CONFUSO A versão para o cinema de O Mágico de Oz tinha tudo para ser um fracasso. Em 1938, a MGM comprou os direitos da obra de L. Frank Baum e o roteiro ficou pronto em nove meses, depois de passar por várias pessoas (16, exatamente). Em seguida, a dificuldade estava na escolha do elenco, com atores trocando de papéis repetidamente no começo das filmagens - até Judy Garland correu o risco de não representar Dorothy, pois alguns executivos do estúdio cogitaram trocá-la por Shirley Temple, que não foi liberada pela Fox.