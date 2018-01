Filme de 1911 é achado em celeiro nos EUA A única cópia de um filme de Mary Pickford (1892-1979) feito em 1911 está sendo restaurada. O filme foi achado por um carpinteiro em um celeiro no Estado de New Hampshire. A comédia drama Their First Misunderstanding mostra uma discussão entre a atriz e o marido. O primeiro minuto foi destruído, mas o restante estava em ótimas condições. O filme foi o primeiro que Pickford escreveu. Chamada de a "queridinha da América", ficou conhecida como uma das primeiras estrelas de Hollywood. / AP