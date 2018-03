Filme da turnê do Iron Maiden destaca a banda no Brasil Filmado durante a primeira parte da turnê "Somewhere Back In TimeTour" em 2008, o longa "Flight 666" de 113 minutos traz a experiência dentro do Boeing 757, chamado de Ed Force One. Com Bruce Dickinson no comando da aeronave, o documentário dirigido por Sam Dunn mostra a turnê do grupo inglês Iron Maiden e tem o Brasil como um dos destaques - o filme foi lançado no Rio, no início do ano, com a presença de todos os integrantes do grupo.