Filme com Tom Cruise será rodado apesar de proibição militar

Os criadores do filme Valkyrie, sobre uma conspiração para matar Adolf Hitler, disseram nesta sexta-feira, 29, que têm as autorizações necessárias para rodar o filme na Alemanha, apesar de serem oficialmente proibidos de filmar em locais militares pelo fato de o protagonista, Tom Cruise, ser adepto da doutrina Cientologia. No início da semana, o ministro da Defesa Josef Jung decidiu que o filme não poderia ser rodado em nenhum local militar se Cruise representasse o protagonista, o coronel Claus von Stauffenberg, devido aos vínculos do astro com a igreja da Cientologia. Berlim vê a igreja como seita que se faz passar por religião para arrecadar dinheiro. Líderes cientologistas rejeitam a acusação. Mas o diretor do estúdio Babelsberg, de Berlim, que será responsável pelas filmagens na Alemanha, disse que já tem todos os alvarás necessários para as locações, inclusive para o chamado "Bendlerblock", onde Stauffenberg e seus co-conspiradores foram fuzilados depois da tentativa fracassada de matar Hitler com uma bomba escondida numa pasta, em 20 de julho de 1944. Operação Valkyrie O Bendlerblock fica onde hoje é o complexo do Ministério da Defesa, em Berlim. Mas parte dele é administrado pelo Centro Memorial da Resistência Alemã, e não pelo ministério, e é nessa parte que o estúdio diz que pretende filmar. "Eles nos autorizaram, como autorizaram outros filmes anteriores sobre Stauffenberg", disse à Reuters o diretor do estúdio Babelsberg, Carl Woebken. Previsto para chegar aos cinemas em 2008, o filme será dirigido por Bryan Singer e terá Kenneth Branagh também no elenco. O título será Valkyrie devido ao codinome da conspiração, Operação Valkyrie. Sabine Weber, porta-voz da Cientologia na Alemanha, disse que políticos alemães estão atacando cientologistas de destaque, como Tom Cruise - que também é um dos produtores do filme - para ter seus nomes na imprensa.