Filme com Keira Knightley abre festival de Veneza

O filme britânico Atonement, estrelado por Keira Knightley e James McAvoy e baseado no livro homônimo de Ian McEwan abre o Festival de Cinema de Veneza nesta quarta-feira. Em 2007 o Festival de Veneza completa 75 anos de existência. A cerimônia de gala deste ano no festival também incluirá a estréia do filme Sleuth, dirigido pelo ator britânico Kenneth Branagh e estrelado por Michael Caine e Jude Law. Trata-se de uma versão do filme de mesmo nome (chamado de Jogo Mortal no Brasil) feito em 1973 com Lawrence Olivier e o próprio Michael Caine. Ang Lee, cineasta taiwanês que ganhou o prêmio principal em Veneza em 2005 pelo filme O Segredo de Brokeback Mountain, volta ao festival com seu novo longa, Lust, Caution. Os vencedores nas categorias melhor filme, diretor, ator e atriz serão revelados na cerimônia de encerramento no dia 8 de setembro. O Brasil não tem nenhum representante na competição principal do festival. O longa Cleópatra de Júlio Bressane será exibido fora de concurso, na seleção chamada "Maestri", junto com filmes de Woody Allen, Claude Chabrol, Manoel de Oliveira, entre outros. Na Seção Horizontes, dedicada a documentários, dois brasileiros participam: Andarilho, de Cao Guimarães, e Anabazys, de Joel Pizzini e Paloma Rocha. E o filme A Idade da Terra, de Glauber Rocha, volta ao Festival de Veneza em cópia restaurada. Será sua primeira exibição digital. O cineasta americano Tim Burton será o homenageado de 2007 pelo Festival de Veneza, com um prêmio pelo conjunto da obra. Burton é o diretor de longas como A Fantástica Fábrica de Chocolate, Edward Mãos de Tesoura e Ed Wood, entre outros. Já na competição oficial, além de Atonement e Lust, Caution, também estão filmes como o suspense estrelado por George Clooney, Michael Clayton e o novo filme de Brad Pitt, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Fora da competição está o novo longa do diretor Woody Allen, Cassandra''s Dream, estrelado por Ewan McGregor e Colin Farrel. O festival terá também um ciclo de westerns italianos, com a curadoria do cineasta Quentin Tarantino. Pela primeira vez o Festival de Veneza terá um prêmio para filmes com temática ou personagem homossexual. O longa de abertura do festival, Atonement é baseado no livro Reparação, de Ian McEwan. O filme foi dirigido por Joe Wright, o mesmo de Orgulho e Preconceito e é apenas o segundo do diretor britânico. Atonement já está cercado por boatos de candidatura ao Oscar em várias categorias, incluindo melhor atriz para Keira Knightley. No Festival de Veneza de 2006, Helen Mirren levou o prêmio de melhor atriz por seu papel em A Rainha. E a atriz também ganhou o Oscar pela performance. Autoridades de Taiwan protestaram contra a classificação de nacionalidade dada aos seus filmes, que coloca a origem dos longas como Taiwan, China - o que poderia sugerir que a ilha ainda faz parte da China. China e Taiwan estabeleceram governos separados em 1949, mas Pequim ainda considera Taiwan como seu território.