Filme com ensaios de Jackson terá 25 pré-estreias

Os ingressos para a pré-estreia e para as duas semanas de apresentação do documentário poderão ser adquiridos a partir deste domingo pelo site www.thisisitofilme.com.br. A première de gala do filme será em Los Angeles no Nokia Theatre L.A., também na terça-feira, 27 de outubro. O evento, que começa às 18h (horário de Los Angeles), será o pontapé inicial para mais de 25 pré-estreias em todo o mundo. Mais de 15 cidades, incluindo Nova York, Rio de Janeiro, São Paulo, Londres, Berlim, Johannesburgo e Seul iniciarão o evento simultaneamente. Outras cidades, como Moscou, Tóquio, Sydney, Paris e muitas outras terão suas próprias pré-estreias, não simultâneas.

No canal oficial do filme, no You Tube (www.youtube.com/user/ThisIsItMovie09), já é possível assistir a um trecho em que Michael Jackson ensaia a canção "Human Nature". No próprio You Tube, ainda é possível assistir a trechos como o da canção "They Don?t Really Care About Us" no canal da HollyscoopTV e o trailer do documentário, que foi exibido pela primeira vez no dia 13 de setembro, no VMA 2009, a premiação máxima da MTV americana. "This Is It" mostrará aos fãs de Jackson e a amantes da música um raro olhar do artista criando, desenvolvendo e ensaiando para seus shows que seriam realizados na O2 Arena, em Londres (Inglaterra), com ingressos esgotados para todas as 50 apresentações.

Focado nos ensaios entre os meses de março a junho de 2008, o filme é produzido com todo o apoio do Estate of Michael Jackson (onde está todo seu acervo) e feito a partir de mais de cem horas de cenas de bastidores, mostrando Jackson ensaiando várias músicas para o show. Kenny Ortega, que foi o parceiro criativo e diretor da turnê, dirige o filme, que também é produzido por ele, além de Randy Phillips e Paul Gongaware. As informações são do Jornal da Tarde.