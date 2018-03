Filme com De Niro surpreende com façanha nas indicações ao Oscar

Após o anúncio da lista dos indicados ao Oscar, nesta quinta-feira, um filme já pode se gabar de ter conquistado um feito considerável antes mesmo da cerimônia de premiação.

O Lado Bom da Vida (Silver Linings Playbook, no original em inglês) tornou-se o primeiro filme a concorrer em todas as quatro categorias de atuação (melhor ator, atriz, ator coadjuvante e atriz coadjuvante) em mais de 30 anos.

A comédia dramática, protagonizada por Jennifer Lawrence (Jogos Vorazes) e Bradley Cooper (Se Beber, Não Case), recebeu oito indicações no total, o mesmo número do musical Os Miseráveis.

Além de Lawrence e Cooper, indicados para melhor atriz e ator, concorrem a estatuetas de atuação por O Lado Bom da Vida Robert de Niro (como ator coadjuvante) e Jacki Weaver (atriz coadjuvante).

Nas últimas três décadas, o filme a conseguir o feito foi Reds, de 1981, que obteve indicações para os atores Warren Beatty, Diane Keaton, Jack Nicholson e Maureen Stapleton (a qual levou a estatueta de atriz coadjuvante).

Em número total de indicações para a premiação deste ano, O Lado Bom da Vida e Os Miseráveis só foram superados pelo drama do diretor Steven Spielberg, Lincoln, que dominou a lista, com 12 indicações, e por As Aventuras de Pi, do chinês Ang Lee, que concorre a 11 prêmios.

Além dos quatro acima, outros cinco filmes duelam pela premiação de melhor filme: A Hora Mais Escura, sobre a caçada americana a Bin Laden, Argo, de Ben Affleck,Django Livre, de Quentin Tarantino, Indomável Sonhadora, do estreante Benh Zeitlin, e o filme de língua francesa Amor, de Michael Haneke.

Em entrevista à BBC, Tarantino confessou que acha pouco provável que Django Livre, película em que o ator Jamie Foxx interpreta um escravo recém-liberto, ganhe a estatueta mais desejada, mas disse que "foi bom ter sido convidado para a festa".

Cerimônia

A cerimônia do Oscar ocorrerá no Dolby Theatre, em Hollywood, Los Angeles, em 24 de fevereiro.

Emmanuelle Riva e Quvenzhane Wallis são as mais velhas e as mais jovens indicadas à categoria de melhor atriz, com 85 e nove anos, respectivamente.

Wallis, que foi escolhida por meio de testes para interpretar a protagonista do longa Indomável Sonhadora, premiado no festival de Sundance, tinha apenas seis anos quando interpretou uma jovem menina ilhada em meio a uma enchente e cuidando do pai doente em um canto remoto do Estado americano da Louisiana.

Riva, uma das atrizes mais respeitadas do cinema francês, interpreta uma professora de música aposentada afetada por um derrame em Amor, que ganhou a Palma de Ouro no festival de Cannes no ano passado.

Além de aparecer na lista de indicações para melhor filme, Haneke e Zeitlin também estão concorrendo à melhor direção. Eles vão competir pela estatueta com Spielberg, Ang Lee e David O'Russell (de O Lado Bom da Vida).

Surpreendeu, porém, a não-indicação de Kathryn Bigelow para a categoria de direção. Vencedora da estatueta por Guerra ao Terror, ela era até então considerada uma forte candidata ao Oscar neste ano após ter sido nomeada ao Bafta (premiação do cinema britânico) e ao Globo de Ouro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.