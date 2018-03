Filme catalão disputa Oscar Pa Negre (Pão Negro) será o primeiro filme rodado integralmente na língua catalã a representar a Espanha no Oscar, pela categoria de melhor filme estrangeiro. Dirigido por Agustí Villaronga, o filme surpreendeu ao ser premiado com nove estatuetas no Prêmio Goya. "Sei que há muita gente animada, porque é a primeira vez que o filme indicado não é falado em castelhano. É fantástico", declarou o diretor. O roteiro é ambientado na Catalunha rural, e retrata o período pós-guerra civil espanhola. Pa Negre concorreu pela indicação com A Pele Que Habito, de Pedro Almodóvar, e La Voz Dormida, de Benito Zambrano. / AP