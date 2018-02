Filme brasileiro vence na Alemanha Elogiado por grandes nomes do documentário brasileiro, como João Moreira Salles e Eduardo Coutinho, Terra Deu, Terra Come foi premiado no É Tudo Verdade e no Festival de Gramado, seguindo em cartaz nos cinemas de São Paulo como um filme ao qual o público ainda não deu o devido reconhecimento. Pois agora há mais um motivo para que você vá conferir o belo trabalho do diretor Rodrigo Siqueira. Terra Deu, Terra Come, que recria através de um funeral o sertão mítico de Guimarães Rosa, acaba de vencer o prêmio de melhor documentário no Festival de Leipzig, na Alemanha, um dos mais prestigiados do formato, em todo o mundo.