Filme brasileiro vai a Berlim O filme brasileiro /argentino, Habi, a Estrangeira, da diretora Maria Florencia Alvarez, fará parte da mostra Panorama, do festival de Berlim, em 2013. A mostra acontece em fevereiro, e destaca novos nomes e novas direções do cinema de autor mundial. "Um terço do programa já foi selecionado. Filmes de diretores como Lars Kraume, e Felix van Groeningen; filmes asiáticos - especialmente coreanos - nos deixaram impressionados", contou o diretor da mostra, Wieland Spcek, em nota à imprensa. Entre os mais conhecidos no programa do Festival estão filmes com Juliane Moore, Joseph Gordon-Levitt e de Noah Baumbach.