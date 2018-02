Filme brasileiro para Oscar sai hoje

A Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura anuncia hoje o filme que vai representar o Brasil na disputa pelo Oscar de melhor produção estrangeira. Os candidatos são Nosso Lar, Chico Xavier, Os Famosos e os Duendes da Morte, O Grão, Antes Que o Mundo Acabe, Lula, o Filho do Brasil, Cinco Vezes Favela, Agora por Nós Mesmos, As Melhores Coisas do Mundo, Utopia e Barbárie, Carregadoras de Sonhos, O Bem Amado, Reflexões de Um Liquidificador, Em Teu Nome, É Proibido Fumar, Bróder, Quincas Berro d"Água, A Suprema Felicidade, Olhos Azuis, Sonhos Roubados, Hotel Atlântico, Os Inquilinos, Cabeça a Prêmio e Ouro Negro. O Oscar será entregue em 27 de fevereiro de 2011.