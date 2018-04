Filme brasileiro agrada em mostra inédita em Ramallah

O filme brasileiro Vinicius, de Miguel Faria Jr., agradou palestinos que assistiram à sua exibição na abertura de uma mostra na cidade de Ramallah, na Cisjordânia, nesta segunda-feira. A exibição - na única cinemateca dos territórios palestinos, no teatro Al Kasaba - ocorreu na primeira vez que o Festival de Cinema Brasileiro em Israel, realizado pelo sétimo ano consecutivo, chegou aos territórios palestinos. Esse foi o primeiro filme brasileiro que muitas pessoas na sessão viram na vida. "Adorei", disse o jornalista Muhib Barghouti, do jornal Al Hayat al Jadida, "e me deu vontade de ver mais filmes brasileiros". Fadi, artista gráfico, de 29 anos, disse que já tinha ouvido várias das músicas do filme, mas não sabia que eram de Vinicius de Moraes. "O filme é muito comovente e romântico, e a figura boêmia de Vinícius me tocou bastante", disse Fadi. O lado romântico do filme foi o que mais tocou Yara Freitekh, de 23 anos, que trabalha com relações públicas. "Achei que o tema principal do filme é o amor, e concordo com Vinicius que o amor é a coisa mais importante e que sem amor não há vida", disse ela. O filme também mostra o alcoolismo de Vinicius, sempre com um copo de uísque na mão. Em uma sociedade muçulmana como a palestina, o tema pode ser problemático, já que o álcool é expressamente proibido pela religião islâmica. O público incluía pessoas religiosas, mas, segundo Lubna Tuma, secretária do escritório da Representação Brasileira, por se tratar de um filme estrangeiro, existe uma certa tolerância em relação a temas controversos. "Se fosse um filme árabe, as pessoas poderiam ficar muito irritadas", disse Lubna, "especialmente com frases do tipo - o uísque é o melhor amigo do homem - que Vinicius diz no filme". A chefe da Representação Brasileira junto à Autoridade Palestina, Rosimar Suzano, disse à BBC Brasil que escolheu Vinicius "por ser um filme leve, que mostra muito bem a nossa cultura, a nossa música e as belas paisagens do Rio de Janeiro". "A vida dos palestinos já é bastante dura e achei melhor começar a mostrar o nosso cinema aqui com um filme leve", disse Suzano à BBC Brasil. No ano que vem, o produtor do festival, Salomão Ghefgot, pretende ampliar a mostra em Ramallah, e segundo o embaixador brasileiro em Israel, Pedro Motta, "este é o começo de um projeto de colaboração cultural entre o Brasil e os palestinos". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.