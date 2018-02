Filme 'Benjamin Button' recebe 13 indicações ao Oscar O filme O Curioso Caso de Benjamin Button recebeu 13 indicações ao Oscar deste ano, o maior número entre todos os concorrentes. Os finalistas foram anunciados hoje pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, em Los Angeles (EUA). Entre os quesitos a que Benjamin Button concorre estão melhor filme, melhor ator (Brad Pitt), atriz coadjuvante (Taraji P. Henson) e direção (David Fincher). Outros filmes indicados são Frost/Nixon, Milk, The Reader e Slumdog Millionaire. O falecido ator Heath Ledger foi indicado para o prêmio de melhor ator coadjuvante por Batman - O Cavaleiro das Trevas. Porém, o filme Batman não foi indicado em outras categorias importantes, como melhor filme ou diretor. O brasileiro Última parada - 174 não foi indicado ao prêmio de melhor filme estrangeiro. Sandra Corveloni, ganhadora do prêmio de melhor atriz em Cannes, em 2008, também não foi lembrada. A cerimônia de premiação do Oscar acontece no dia 22 de fevereiro.