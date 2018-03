Filmambiente abre inscrições Estão abertas as inscrições para o 2.º Filmambiente, que ocorre de 31 de agosto a 6 de setembro de 2012. Este ano, além do Rio, o festival será realizado também em Salvador. As inscrições de filmes e vídeos - curtas, animações, longas, documentários e ficção - de temática ambiental podem ser feitas até o dia 31 de maio pelo site www.filmambiente.com. O resultado da seleção será divulgado em junho. O júri do festival premiará os melhores longas e curtas internacionais e os melhores curtas brasileiros com o Prêmio Tainá (estrela, em tupi), que vai também para o melhor filme do festival na escolha do público do Rio e de Salvador.