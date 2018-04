Filipinos ainda se emocionam com Elvis, 30 anos após a morte O filipino Chito Bertol não se parece em nada com Elvis Presley, e sua voz também é totalmente diferente, mas ele continua a cantar os sucessos dele, 30 anos após a morte do rei. Apelidado de o primeiro Elvis Presley das Filipinas, Bertol vem apresentando sucessos de Elvis desde que tinha 15 anos. "Elvis vive conosco", disse o sósia de 64 anos, vestindo camisa vermelha estampada com o rosto de seu ídolo. "Elvis é minha paixão." Bertol dedicou a Elvis um quarto inteiro de seu apartamento em Manila, recobrindo suas paredes com DVDs, álbuns, CDs, relógios, pratos, gravatas e estátuas do cantor. Apesar de ter morrido há anos, Elvis Presley continua a ser imensamente popular nas Filipinas, onde seus sucessos são cantados em karaokês, com graus diversos de êxito. "Ele cantava com paixão e energia", comenta RJ Jacinto, dono de uma rádio. "Elvis possuía um ingrediente secreto que muitas pessoas não têm." Com ou sem ingrediente secreto, a expectativa é que multidões lotem um concerto de sósias de Elvis neste fim de semana para lembrar o 30o aniversário de sua morte, em 16 de agosto. Legiões de fãs de Elvis vêm celebrando o aniversário com vigílias diante da casa de Elvis em Memphis e eventos em todo o mundo. No início da semana, fãs japoneses transformaram um cantinho de Tóquio em Memphis, rebolando pelas ruas durante um evento comemorativo intitulado "Good Rockin'' Elvis". Japoneses com cabelos penteados como os de Elvis, costeletas e sapatos como os usados pelo Rei dançaram com japonesas de rabo-de-cavalo e meias soquete ao som de "Hound Dog" e "Jail House Rock". O fã-clube Elvis Presley oficial do Japão se considera um dos maiores do mundo, e muitos fãs japoneses inveterados viajaram a Memphis para prestar seus respeitos a seu ídolo.