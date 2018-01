Filhos de Michael Jackson estão em terapia após morte do pai

A irmã do cantor disse ao jornal britânico The Mirror que as três crianças estavam lidando de modo muito diferente com a morte do pai, há quatro meses.

Prince, de 12 anos, Paris, de 11 e Prince Michael II, de 7, também conhecido como Blanket, estão sendo criados pela avó, Katherine Jackson, que foi nomeada a guardiã legal depois da morte repentina de Jackson, em 25 de junho.

"Blanket é só um menino muito triste e tímido. Ele chora --ele realmente chora. É tão doloroso para ele", disse La Toya.

Ela disse que Paris cobriu seu quarto com cartazes de Michael Jackson. Ela assiste a fitas de vídeo com ele e fica triste porque nunca mais o verá se apresentando ao vivo.

"Paris pensa e escreve sobre seu pai o tempo todo. Ela está se saindo muito bem, escreve um bocado e usa as camisas dele todos os dias", disse La Toya ao Mirror.

Ela afirmou ainda que Prince "não quer falar sobre isso. Ele não quer nem mesmo ver os DVDs... é cedo demais.

"Todos estão indo para a terapia e eu realmente espero que Prince principalmente consiga se abrir", disse.

As três crianças estudam em casa em Los Angeles.

As declarações de La Toya foram publicadas dias antes da estreia mundial, em 28 de outubro, do filme "This Is It", de Jackson, um compilado de imagens dos ensaios de seus shows planejados para Londres.

Segundo a mídia que cobre celebridades nos Estados Unidos, os pais do cantor e seus irmãos estão divididos sobre ver o filme, e não se sabe se os filhos de Michael Jackson vão assisti-lo.

(Reportagem de Jill Serjeant)