Filhos de laboratório guiam novela

Casa nova. Elenco e equipe do You Are The One? Brasil já estão acomodados em novo endereço residencial, sem vizinhança. O time teve de deixar a casa onde o programa começou a ser gravado, no Joá, por queixas de vizinhos às festas barulhentas.

Casa nova 2. Hospedado em um hotel no último mês, os homens e mulheres desafiados a encontrar seu par já estavam entediados, sem direito a grandes festividades.

Carolina Ferraz já começou a gravar a 2ª temporada do Receitas da Carolina, no GNT. E não é que o programa aumentou em 95% a audiência do canal nas noites de terça?

Descalço Sobre a TerraVermelha chega hoje à tela da TV Brasil, às 21h30. A minissérie narra a atuação do bispo catalão Dom Pedro Casaldáliga nos conflitos entre latifundiários no Mato Grosso e contra o regime militar.

Aliás,Descalço Sobre a Terra Vermelha, coprodução entre a TV Catalunha, TV Espanha, TV Brasil e as produtoras Raiz e Minoria Absoluta, faturou dois prêmios no festival de Biarritz, na França.

A estilista Carolina Herrera toma café da manhã com Patricia Zavala, no canal E!, dia 19, às 22h30.

A RBS fará o seu próprio Zeitgeist, obra do Google: no dia 16, terça, apresenta em Porto Alegre o resultado de uma investigação sobre os novos caminhos da comunicação, com pesquisa feita pela cineasta Flávia Moraes. VOX, nome do evento, terá transmissão ao vivo pelo site rbsvox.com.br.

De Inhotim ao Metropolitan, a série Arte.tv visita museus, bienais, galerias e leilões, ouvindo craques como o artista plástico Tunga e Eduardo Kobra. Estreia hoje, no canal Arte 1, às 17h30, com produção da Raia Filmes.