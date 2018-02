Filho de Schwarzenegger é hospitalizado após acidente na praia

O comunicado deu poucos detalhes sobre o incidente envolvendo Christopher Schwarzenegger, o filho mais jovem dos quatro do casal e não disse como ele sofreu os machucados.

No entanto, o site de celebridades TMZ.com informou que o adolescente ficou gravemente ferido após ser atingido por uma onda enorme enquanto surfava com uma prancha de body-board, no fim de semana passado, em Malibu, sofrendo fraturas múltiplas de ossos e um problema pulmonar.

Segundo o TMZ, o menino ficou internado inicialmente na unidade de terapia intensiva, mas depois teve uma melhora.

Os pais do adolescente disseram que ele terá uma recuperação total. "Apesar desta ter sido uma semana muito assustadora, Christopher está cercado por sua família e amigos", disse a nota.

Shriver entrou com um pedido formal de separação de Schwarzenegger no dia 1o de julho, semanas após o astro de Hollywood ter admitido que teve um filho fora do casamento.