Filho de Sarkozy é produtor de hip hop, diz rapper O boato corre já há algum tempo, mas parece ter finalmente se confirmado: Pierre Sarkozy, filho mais velho do presidente da França, com 22 anos de idade, é produtor de hip hop. O rapper parisiense Poison afirmou à rádio de hip hop Generations 88,2, em uma entrevista concedida na semana passada, que Pierre Sarkozy, também conhecido como Mosey, havia composto "La Rue", uma das faixas do disco "Mec de Tess" (o cara da cidade), a ser lançado pelo músico. A informação foi divulgada pelo jornal Le Parisien na segunda-feira. "Ei, eu sou Mosey, um jovem produtor de Paris, com minha galera: Da Crime Chantilly. Nós produzimos beats de hip hop, soul e r&b." É assim que Mosey -- que significa andar junto -- descreve a si mesmo na página do selo dele no MySpace: Da Crime Chantilly (www.myspace.com/Moseyproducer). Pierre Sarkozy é um dos dois filhos do primeiro casamento do presidente Nicolas Sarkozy, com Marie-Dominique Culioli. "Eu o conheço há cinco anos", disse Poison. "Eu o encontrei em uma festa. Quando fiquei sabendo (quem ele era), eu fiquei aturdido e liguei para ele. Ele me falou: 'Poison, eu não quis falar isso para você porque você não iria querer trabalhar comigo."' Quando comandou o Ministério do Interior da França, Sarkozy iniciou várias ações judiciais contra rappers franceses, entre os quais Mohamed Bourokba, mais conhecido como Hame, do grupo La Rumeur. O músico foi acusado de difamar a polícia. Sarkozy também ficou conhecido pelas medidas duras que adotou para combater a violência na periferia de grandes cidades francesas. (Por Dominique Vidalon)