Filho de Robert Downey Jr. é detido sob suspeita de posse de droga

Indio Falconer Downey, o filho de 20 anos do astro da franquia de filmes “Homem de Ferro”, foi detido na tarde de domingo com o que as autoridades acreditam ser cocaína e um cachimbo usado para fumá-la, declarou o sargento Dave Valentine.

Valentine disse que Indio foi preso quando o carro em que seguia como passageiro foi parado por um vice-xerife. Ninguém mais no veículo foi detido.

Downey filho pagou uma fiança de 10.250 dólares e foi solto pouco depois das 4h (horário de Brasília). Ele terá que comparecer perante um tribunal em 29 de agosto.

Indio atuou na comédia policial "Beijos e Tiros”, de 2005, que seu pai, que também lutou contra o vício em drogas, estreou ao lado de Val Kilmer.

Downey Jr. disse em um comunicado que acredita que seu filho possui uma predisposição genética para o vício.

“Há muito apoio e compreensão da família, e estamos todos determinados a cerrar fileiras e ajudá-lo a se tornar o homem que ele tem capacidade de se tornar”, afirmou o ator.

“Somos gratos ao departamento de polícia por sua intervenção e acreditamos que Indio pode ser mais uma história bem-sucedida de recuperação, em vez de um exemplo a ser evitado.”

(Reportagem de Eric Kelsey)