Filho de Renato Russo ganha disputa e garante domínio com o nome do pai A Legião Urbana Produções Artísticas LTDA e Giuliano Manfredini, filho e herdeiro do cantor Renato Russo (1960-1996), conseguiram recuperar o domínio na internet com o nome do líder da banda Legião Urbana (renatorusso.com). Segundo eles, o endereço havia sido indevidamente registrado pela administradora de domínios norte-americana Epik.com Private Registration, localizada em Washington, em 6 de dezembro de 2012.