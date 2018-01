Filho de Paul McCartney prepara 1º CD de sua banda

O pai em questão é o beatle Paul McCartney. James McCartney fazia sua estreia nos palcos aos 32 anos em 40 minutos de apresentação. O segredo mais bem guardado da realeza britânica colocava, enfim, sua cara e sua coragem para fora da toca. James pretende lançar seu primeiro disco em 2010. Em entrevista concedida em novembro para a imprensa britânica, disse: "Venho tocando música e compondo desde que tenho 9 anos."

O filho quase desconhecido de Paul disse que tomou contato com seus companheiros de banda há um ano e ressaltou que seu pai tem ajudado na formatação do som do quarteto. Quando perguntado quais as influências do Light, contou: "The Beatles, Nirvana, The Cure, PJ Harvey e Radiohead". No You Tube é possível assistir a trechos de um outro show que James fez nos Estados Unidos na cidade de Farfield, no Sondhiem Auditorium para a David Lynch Foundation, em novembro.

Antes de estrear como músico solo na banda Light, James havia participado de dois álbuns de seu pai (Flaming Pie, de1997 e Driving Rain, de 2001) tocando bateria, guitarra e escrevendo canções como "Spinning On An Axis" e "Back In The Sunshine Again". As informações são do Jornal da Tarde.