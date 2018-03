Filho de Mick Jagger estreia no Brasil Ele foi colega de aulas de teatro de Robert Pattinson, de Crepúsculo. Seu pai anda pelo mundo em um avião com uma língua gigantesca na fuselagem. Mas Jimmy Jagger, o primogênito de Mick Jagger, dos Rolling Stones, prefere voar sozinho a pegar carona na fama do lendário pai. "É injusto, porque eu sou de uma geração diferente. As coisas que me forjaram são o punk rock, o heavy metal. Ele ouvia blues. Então, não gosto das comparações", disse Jimmy, falando ao Estado por telefone, de Londres. Ele toca hoje com sua banda, Turbogeist, às 23h30, abrindo para o LCD Soundsystem, que ele gosta ("Adoro aquele tipo de disco punk"). O grupo está escalado para tocar em festivais importantes, como o South by Southwest, de Austin, Texas - onde nasceu a mãe de James, Jerry Hall.