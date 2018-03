Filho de Michael Douglas é preso por posse de drogas

Cameron Douglas, filho do ator ganhador do Oscar Michael Douglas, foi preso sob acusação de posse de drogas, informaram a mídia e autoridades.

Cameron, de 30 anos, foi preso em Nova York por posse de uma "quantia considerável" de metanfetaminas com a intenção de distribuí-las, segundo o jornal The New York Post.

Uma porta-voz da promotoria dos EUA para o Distrito Sul disse que a entidade não tinha nenhum comentário. Mas o Departamento de Polícia de Nova York confirmou que "os agentes federais prenderam ele".

Cameron Douglas foi detido na semana passada pela agência antidrogas da polícia em um hotel em Manhattan, supostamente com posse de cerca de 226 gramas de metanfetamina, informou o jornal Post.

Outras mídias, incluindo o site de celebridades TMZ.com, disse que a prisão ocorreu na manhã de segunda-feira.

Autoridades da DEA não foram encontradas para comentar o incidente.

Cameron já foi preso em 2007 por posse ilegal de substância controlada.

(Reportagem de Chris Michaud)