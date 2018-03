Filho de Meryl Streep faz shows no Brasil

Filho da atriz Meryl Streep e do escultor Don Gummer, o cantor Henry Wolfe faz duas apresentações em São Paulo, nos dias 17 (no Bourbon Street) e dia 22 (no Estúdio Emme).

Vindo de Los Angeles, ele apresenta Linda Vista, seu mais recente CD, influenciado por jazz e por Paul Simon. O casal também teve uma filha cantora, Mamie Gummer, que também é atriz e se apresentou com Henry Wolfe recentemente no Joe's Pub de Nova York.

O show do Bourbon Street Music Club (Rua dos Chanés 127, 5095-6100) começa às 22 h, e o do Estúdio Emme (Avenida Pedroso de Morais, 1.036, Pinheiros) às 19h30. Os ingressos custam R$ 50.