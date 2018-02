Filho de John Travolta terá funeral privado

Um serviço funerário privado para o filho de John Travolta está previsto para esta quinta-feira, 8, em Ocala, na Flórida. O funeral de Jett Travolta será fechado ao acesso da imprensa e deverá ocorrer no período da tarde, sem que se saiba a hora exata do enterro. Médicos nas Bahamas realizaram uma autópsia, acompanhada pelo médico da família, mas não revelaram os resultados. Um funcionário de uma casa funerária local disse que o atestado de óbito citava convulsões como causa da morte. Keith McSweeney, diretor da casa funerária Restview Memorial Mortuary, em Freeport, informou também que foi detectada uma "falha cardíaca". O corpo do adolescente foi incinerados nessa segunda e transladado ao Estados Unidos na mesma noite. Jett Travolta, de 16 anos, teria um histórico de convulsões e foi encontrado inconsciente na manhã de sexta passada no banheiro da casa onde sua família passava férias na Ilha Grand Bahama. Ele foi declarado morto após ter sido levado de ambulância para o Rand Memorial Hospital em Freeport.