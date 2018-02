Filho de John Travolta morre aos 16 anos nas Bahamas

O filho adolescente do ator John Travolta, Jett, morreu nesta sexta-feira, 2, durante a viagem de férias da família nas Bahamas, segundo confirmou o advogado da família. O jovem de 16 anos sofreu uma convulsão na casa da família Travolta no Old Bahama Bay Hotel, na ilha de Grand Bahama, afirmou Michael Ossi. Segundo o advogado, ainda tentaram reanimar o adolescente, que morreu no local. Jett, que tinha um histórico de convulsões, é o filho mais velho do ator com sua esposa, a atriz Kelly Preston. O casal ainda tem uma filha, Ella Blue, que nasceu em 2000.