Filho de John Lennon inaugura monumento em aniversário do músico

A inauguração do monumento de aproximadamente 5,5 metros de altura, que custou 350 mil dólares, foi um dos diversos eventos que organizados para comemorar o aniversário de um dos cantores e compositores mais influentes, assassinado em Nova York em 1980, aos 40 anos de idade.

O site de buscas Google também homenageou Lennon com um desenho feito à mão estampado na página inicial e um vídeo baseado na canção "Imagine".

A viúva de Lennon, Yoko Ono, participará de um show beneficente ao lado do outro filho do casal, Sean, com a banda Plastic Ono, em Reykjavik.

Uma multidão de algumas centenas de pessoas acompanhava a inauguração do monumento em Liverpool neste sábado.

"Eu acredito que o luto por John acabou", disse Cynthia, que foi casada com Lennon entre 1962 e 1968. "Eu acredito que é tempo de celebrar, e é o que estamos fazendo."

Julian Lennon, também músico, acrescentou: "Eu acredito que muitas coisas já foram ditas. Estamos aqui com os nossos corações para homenagear meu pai, pedir pela paz e agradecer a cada um de vocês e a cada um envolvido nas comemorações de hoje."

Dividindo as composições dos Beatles com Paul McCartney, Lennon foi responsável por grande parte do repertório da banda inglesa, incluindo sucessos como "She Loves You", "I Want to Hold Your Hand" e "A Hard Day's Night".

Lennon deixou sua marca como artista solo após a separação dos Beatles em 1970 com o clássico "Imagine".

Ono disse que a influência de Lennon continua a ser deixada, mesmo 30 anos após sua morte.

"Isso é muito interessante, músicas como 'Gimme Some Truth' significa muito agora, e claro 'Give Peace a Chance'...'Imagine'", disse Yoko Ono em Reykjavik na sexta-feira.

"Todas as suas músicas políticas realmente têm muito significado agora para as pessoas", acrescentou ela.

(Reportagem de Mike Collett-White)