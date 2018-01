Filho de Gilberto Gil toca com banda Tono em São Paulo

Passeando por diferentes ritmos, do rap à bossa, o grupo foge dos rótulos musicais. "Um dia o Rafael me ligou e nós começamos a trabalhar com algumas letras que ele tinha composto. O som flerta com o bolero, tem um lado místico, um pouco de rock e pop", explica Bem.

O show, que será realizado no Sesc Pompeia, integra a programação do Prata da Casa, projeto que há dez anos abre espaço para novas bandas. No repertório, canções do primeiro disco do grupo, Tono Auge. O álbum, gravado em 2008 de maneira independente, traz rocks de fundo carnavalesco, bossas misturadas com fanfarra e canções de levadas mais lentas. O destaque é a poética faixa "Sonhador Sonâmbulo".

Atualmente, o grupo já se prepara para entrar em estúdio, e está inclusive em negociação com algumas gravadoras. "O novo trabalho deve ser lançado no meio do ano. Nosso som muda de um jeito que o primeiro álbum já não consegue nos representar tão plenamente", garante Bem.

Para não deixar quem for ao show de fora dessa metamorfose, o set list traz ainda músicas novas e algumas surpresas escolhidas de acordo com o público. Nesse primeiro show paulistano, o grupo toca a sua versão para "Nega Música", de Itamar Assumpção, e ainda uma música do cantor argelino Khaled. As informações são do Jornal da Tarde.

Tono. Sesc Pompeia (Rua Clélia, 93). Tel. (011) 3871-7700. Hoje, às 21h. Grátis. Retirar convites com uma hora de antecedência. Classificação: 12 anos.