Filho de Cuarón lança curta com cena que dialoga com 'Gravidade'

Uma sequência essencial do filme Gravidade, de Alfonso Cuarón, que não aparece no filme em si mas é sugerida ao espectador, transformou-se em um curta dirigido por Jonas Cuarón, filho de Alfonso e coautor do roteiro do filme.

Com sete minutos de duração, Aningaaq foi financiado pela Warner Home Video e inicialmente previsto para ser um dos materiais extras do Blu-Ray do longa que traz Sandra Bullock e George Clooney como astronautas em uma missão no espaço. O curta foi feito com um orçamento apertado, de US$ 100 mil, e a tempo para ter o som incorporado a uma cena de Gravidade.

Exibido em festivais, Aningaaq, que foi divulgado nesta quarta no site da revista The Hollywood Reporter, foi enviado pela Warner para concorrer a uma vaga no Oscar de melhor curta. Caso a consiga, é possível que Aningaaq conquiste um feito inédito na história do Prêmio da Academia e concorra no mesmo ano que o filme que o originou.

A sequência em questão mostra o outro lado de uma cena dramática vivida pela personagem de Sandra Bullock, a astronauta que consegue fazer uma ligação para a Terra. "É o momento em que a audiência e a personagem têm a esperança de que tudo terminará bem", disse Jonas à revista, acrescentando que tomou o cuidado de criar algo que funcione por si só, e não apenas como apêndice do título principal. Veja a seguir.