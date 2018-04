Filho de Cláudia Leitte recebe alta e deixa UTI

O bebê Davi Leitte I. Pedreira, de três meses, filho da cantora Claudia Leitte, recebeu alta, na tarde desta quarta-feira, 6, da UTI-Pediátrica e foi transferido para a Unidade Semi-Intensiva do Hospital Copa D´Or onde continuará o seu tratamento nos próximos dias.

Segundo boletim médico assinado pelo Dr. Arnaldo Prata Barbosa, coordenador do Setor de Pediatria do hospital, o quadro do garoto é estável e ele está em recuperação do quadro de meningite que motivou a sua internação na segunda-feira, 4.