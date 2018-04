Filho de Claudia Leitte pode ter alta da UTI nesta quarta

O bebê Davi Leitte I. Pedreira, de três meses, filho da cantora Claudia Leitte, está se recuperando do quadro de meningite, segundo informações do Hospital Copa D'Or, no Rio.

Segundo boletim médico divulgado na tarde desta quarta-feira, 6, o quadro de saúde do garoto encontra-se estável e em franca recuperação do quadro de meningite, que motivou sua internação, na última segunda-feira, 4.

O agente causal da doença, de acordo com o boletim, ainda não foi identificado. Esta identificação depende de alguns exames, que ainda estão em andamento.

Nesta tarde, Davi deverá ter alta da UTI-Pediátrica para a Unidade Semi-Intensiva. A previsão de internação hospitalar é de uma semana - prazo necessário para completar o tratamento antibiótico, segundo o hospital.