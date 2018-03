Filho de Britney Spears recebe alta do hospital

O filho de 2 anos da cantora Britney Spears, internado no fim de semana depois de ter passado mal por algo que comeu, recebeu alta de um hospital em Mississippi, de acordo com reportagem publicada na segunda-feira, 10, no site do TMZ. A família de Britney publicou um comunicado no site oficial da cantora dizendo que Jayden James foi internado no domingo e os "médicos concluíram que foi uma reação a algo que ingeriu". Veja também: Britney e Timberlake participam de show de Madonna em L.A. Britney ataca de secretária sexy no clipe de 'Womanizer' Segundo o comunicado, o garoto receberia alta na terça-feira, mas o TMZ publicou uma foto de Britney saindo do hospital com o filho no colo, ainda na noite de segunda. A revista People, citando uma fonte próxima à família, disse que Jayden sofreu "uma terrível reação alérgica. Ele teve urticária, sentiu coceira e irritações". A fonte disse à revista que Jayden "está bem" e Britney, de 26 anos, e sua mãe, Lynne, passaram a noite de domingo no hospital, com o menino. Esta é a primeira viagem da cantora a Lousiana, onde viveu durante a infância, desde que recebeu permissão para deixar a Califórnia com os filhos Sean Preston, 3, e Jayden. Em julho, o pai dos meninos, Kevin Federline, recebeu a custódia deles.