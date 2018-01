Filho completa obra inacabada de J.R.R. Tolkien Um livro inacabado de J.R.R. Tolkien, autor de O Senhor dos Anéis, deverá ser publicado em abril, após ter sido concluído por Christopher, filho do escritor. Christopher Tolkien passou 30 anos trabalhando na obra, intitulada The Children of Hurin (As Crianças de Hurin, em tradução livre para o português). Ela foi iniciada em 1918 e depois abandonada pelo autor. O romance foi ilustrado por Alan Lee, que ganhou um Oscar pela direção de arte de O Senhor dos Anéis - O Retorno do Rei, em 2004. Conclusão Esta não é a primeira vez que Christopher Tolkien completa um projeto do pai. Ele compilou vários rascunhos para produzir O Silmarillion, em 1977, quatro anos após a morte de Tolkien, aos 81 anos. A coletânea foi seguida por Contos Inacabados, em 1980, e pelo History of Middle Earth, com 12 volumes publicados entre 1983 e 1996. Este último inclui vários trechos da história de The Children of Hurin, mas o novo livro é o primeiro a condensar em um texto completo as múltiplas variantes e os escritos inacabados de Tolkien. A obra chegará às prateleiras do Reino Unido, Canadá, dos Estados Unidos, da Austrália e da Nova Zelândia em 17 de abril. O Senhor dos Anéis vendeu mais de 50 milhões de cópias em todo o mundo e foi adaptado para o cinema em três partes. Representantes de Tolkien também já disseram "não ter planos em um futuro próximo" de fazer um filme baseado em The Children of Hurin. Texto atualizado às 16h40