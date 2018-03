Filhas de Obama são convidadas a participar de 'Hannah Montana' As duas filhas do presidente eleito Barack Obama foram convidadas a participar do programa infantil "Hannah Montana", informou o ator Billy Ray Cyrus em uma entrevista levada ao ar na segunda-feira. Cyrus, pai de Miley Cyrus, estrela de "Hannah Montana", disse que o programa convidou Malia, 10, e Sasha Obama, 7, para participar de um episódio que iria ao ar em abril. "Elas provavelmente vão (participar). O convite está feito", disse Cyrus ao Access Hollywood. "Você sabe que o filme da 'Hannah Montana' sai em abril. Talvez algo aconteça por volta desta data." Pressionado para contar detalhes, Cyrus disse: "Não posso, não posso. Tenho de manter segredo." "Hanna Montana" traz Miley Cirus como uma estudante que tem uma vida secreta como pop star. O programa é um dos mais populares da TV infantil nos Estados Unidos, com uma audiência enorme e um império de merchandising que vale cerca de 1 bilhão de dólares. Obama disse em entrevistas que sua filha Malia é uma grande fã do seriado, mas mantém as filhas afastadas da mídia --logo, não se sabe se ele permitirá que elas participem do programa. Miley Cyrus, que faz 16 anos neste mês, disse ao Access Hollywood que não sabe ao certo se o convite já foi feito, mas acrescentou: "acho que seria legal. Elas poderiam pelo menos visitar o set de filmagem." (Reportagem de Jill Serjeant)