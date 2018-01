Filha do dono da Oracle concorre ao Oscar por 'A Hora Mais Escura' Há sete anos, Megan Ellison tirou uma folga da Universidade do Sul da Califórnia para escalar as montanhas do Nepal. No domingo, aos 27 anos, a filha do bilionário Larry Ellison, presidente-executivo da Oracle espera subir ao palco do Dolby Theater em Hollywood para receber o Oscar de melhor filme por "A Hora Mais Escura".