Filha de Whitney Houston morreu por coquetel de drogas e imersão em água

A filha da cantora Whitney Houston, Bobbi Kristina Brown, morreu depois de ingerir um coquetel de drogas e por imersão na água, o que causou uma pneumonia lobar, segundo um resumo da necropsia divulgado nesta sexta-feira.

A morte da jovem de 22 anos, em julho passado, foi muito similar a de sua mãe, encontrada morta em uma banheiro de hotel em Los Angeles, em fevereiro de 2012, depois de uma overdose de drogas, álcool e medicamentos.

"A causa da morte subjacente é a condição que originou a série de eventos que causaram sua morte e, neste caso, foi a imersão associada à intoxicação por drogas", assinala o comunicado do escritório do médico forense do condado de Fulton, Geórgia (sudeste dos EUA).

"A pneumonia e a encefalopatia são as causas mais imediatas, produto da imersão e intoxicação pelas drogas", indicou.

A filha de Houston e do cantor Bobby Brown foi achada inconsciente na banheira de sua casa em Atlanta, Geórgia, em 31 de janeiro de 2015. As equipes de emergência conseguiram reanimá-la, mas sua atividade cerebral ficou muito afetada e ela jamais voltou a despertar do coma. Ela morreu em 26 de julho.

O médico legista disse que não foi possível determinar se a morte se deu por causas acidentais ou intencionais, mas que, em todo caso, "é claro que não ocorreu por causas naturais". O coquetel de drogas usado por Bobbi Kristina incluía maconha, álcool, sedativos e morfina, apesar de os exames toxicológicos não apresentarem conclusões sobre se o último elemento estava relacionado com o uso de heroína.