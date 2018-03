Filha de Whitney Houston está em coma induzido, diz amiga

A filha da falecida estrela do pop Whitney Houston e do cantor Bobby Brown foi colocada em coma para deter um hematoma cerebral depois de ter sido encontrada inconsciente e com o rosto virado para baixo em uma banheira de sua casa, na cidade de Georgia, no final de semana, declarou Kim Burrell, uma amiga da família, ao programa de televisão norte-americano Access Hollywood.

Bobbi Kristina Brown, de 21 anos, foi hospitalizada em Roswell, no subúrbio de Atlanta, depois de ter sido encontrada pelo marido no sábado. Em um comunicado emitido na segunda-feira, sua família disse estar ao seu lado enquanto ela luta pela vida.

Burrell, cantora de música gospel que era próxima de Whitney, declarou ao programa também na segunda-feira que os entes queridos de Bobbi torcem pelo melhor desde que ela foi colocada em coma induzido.

"Seus olhos se mexeram um pouco", disse Burrell na entrevista. "Nós esperamos que não seja apenas um reflexo. Esperamos que seja uma escolha consciente."

A polícia e as autoridades do hospital não comentaram sobre sua condição nem disseram o que aconteceu com ela na banheira.

As circunstâncias lembram a morte de sua mãe quase três anos atrás. A cantora e atriz se afogou na banheira de um hotel de Beverly Hills, na Califórnia, no dia 11 de fevereiro de 2012. As autoridades declararam que o uso de cocaína e uma doença cardíaca contribuíram para a morte da vencedora de seis prêmios Grammy aos 48 anos de idade.