Filha de Robin Williams volta ao Twitter depois de deixá-lo após ofensas

A filha de Robin Williams voltou ao Twitter depois de se retirar das mídias sociais por conta do assédio que sofreu na esteira do suicídio do ator.

Zelda Williams, de 25 anos, atriz e um dos três filhos do comediante, tuitou as palavras “obrigada” na segunda-feira e enviou um link para uma citação do ator e dramaturgo Harvey Fierstein que pareceu visar o assédio on-line.

“Nunca sofra bullying em silêncio”, diz a citação. “Nunca permita que o transformem em uma vítima. Não aceite definições de outros para sua vida; defina a si mesmo”.

Zelda Williams anunciou que iria parar de usar o Twitter em 12 de agosto, um dia depois que o corpo de seu pai foi descoberto em sua casa, em São Francisco.

Ela tomou a decisão depois que pelo menos dois usuários do Twitter enviaram para sua conta fotos bastante explícitas e manipuladas para se pareceram com Robin Williams morto, de acordo com relatos da mídia na ocasião.

Robin Williams, que conquistou um Oscar em 1997 por seu papel no drama "Gênio Indomável”, era um dos comediantes mais conhecidos do mundo. Um de seus papeis mais recentes foi na comédia "The Crazy Ones”, da rede de televisão norte-americana CBS.

(Por Alex Dobuzinskis)