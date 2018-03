Filha de Niemeyer é homenageada com mostra no Rio

"Anna Maria era muito ligada aos filhos e ao pai, mas numa dose adequada, sem que afetasse sua identidade própria com a arte", continua Cavalcanti sobre a marchande. Com a morte, na semana passada, de Oscar Niemeyer, a mostra "Anna Maria Niemeyer, Um Caminho" ficou, de fato, um pouco maior, com três salas dedicadas ao versátil arquiteto, que criou com a filha peças de mobiliário, por exemplo. O segmento dedicado aos dois, no segundo andar do Paço Imperial, apresenta também projetos arquitetônicos e de esculturas de Oscar Niemeyer, uma série de seus desenhos - com destaque para os de vertente política, como o de protesto à Guerra do Iraque e para o Movimento dos Sem-Terra - e serigrafias que o arquiteto produziu e que foram editadas pela galerista. "Mesmo antes da morte de Oscar Niemeyer, queríamos ter o cuidado de não mostrar tanto material de família para que a homenagem a Anna Maria não se tornasse porta de entrada para a intimidade do arquiteto", conta o curador, que trouxe para a exposição algumas fotografias do pai e da filha.

A relação de Anna Maria com o Paço Imperial - e com outro episódio ligado a Oscar Niemeyer - também se faz fundamental na mostra. Desde 1992, a galerista integrou o conselho da instituição, tendo papel especial "na mudança de patamar do centro cultural no início dos anos 90", afirma o diretor do Paço. Uma de suas iniciativas foi promover no local, entre dezembro de 1992 e fevereiro de 1993, a exposição "A Caminho de Niterói", evento responsável por reunir obras da Coleção João Sattamini, "a melhor de arte contemporânea do Rio e que estava dispersa", diz Cavalcanti. O feito contribuiu não somente para que o acervo fosse doado ao Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói, uma das principais obras arquitetônicas de Oscar Niemeyer, como para a própria concretização do prédio, inaugurado em 1996.

O gosto da galerista e sua relação com os artistas também se tornam objeto de grande destaque da mostra "Anna Maria Niemeyer, Um Caminho", que apresenta 180 obras de 60 criadores. A maioria dos trabalhos presentes na exposição é da própria coleção da marchande, que foi colocada à venda em outubro em um grande leilão realizado no Rio. "Optamos por fazer a mostra depois deste evento, já que o Paço Imperial é uma instituição pública", afirma Cavalcanti. Há obras de acervos públicos também.

Pela importância que tiveram na trajetória da galerista, alguns artistas ganharam salas especiais na mostra, como Jorge Guinle, que Anna Maria lançou em junho de 1980 sob muita desconfiança ("ela foi atacada nos jornais", diz o curador), Beatriz Milhazes, Victor Arruda ("o mais próximo dela"), Jorge Duarte, Eliane Duarte e Efraim Almeida. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

ANNA MARIA NIEMEYER, UM CAMINHO

Paço Imperial (Praça XV de Novembro 48, centro, Rio). Tel. (21) 2215-2622. 3ª a dom., 12h /18 h. Grátis. Abertura terça, às 18h30.