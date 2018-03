Filha de Meryl Streep estreia em Hollywood

Grace, de 23 anos, fará o papel de uma menina de 17 anos filha de um casal famoso em "Gigantic", um seriado para o TeenNick que deve ir ao ar em 2010.

A filha do ator Joe Mantegna, Gia, de 19 anos, também está no elenco.

"Nosso público ama a cultura pop e as celebridades, e Gigantic vai dar a ele uma perspectiva adolescente única de um mundo que eles raramente conseguem ver", disse Marjorie Cohn, vice-presidente executiva do canal Nickelodeon.

Grace é a terceira filha da atriz com Don Gummer.

Meryl Streep, que mora em Nova York, tentou manter seus filhos longe dos holofotes, mas Grace apareceu nos palcos de Nova York em novembro de 2008 em uma comédia de humor negro chamada "The Sexual Neuroses of Our Parents" (As neuroses sexuais de nossos pais).

Sua irmã mais velha, Mamie Gummer, de 26 anos, fez pequenas participações no filme "Taking Woodstock" e na minissérie da HBO "John Adams".

(Reportagem de Jill Serjeant)