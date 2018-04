Filha de Meryl Streep diz que atuar não é segredo de família

Basta perguntar para Mamie Gummer, 27 anos, filha de Meryl Streep e que está prestes a fazer sua atuação mais divulgada até o momento, como uma das atrizes do novo seriado da ABC "Off The Map".

Indagada na segunda-feira sobre os conselhos que recebeu até agora de sua mãe, duas vezes premiada com o Oscar, Gummer deu uma resposta digna da personagem cáustica representada por Streep na comédia "O Diabo Veste Prada".

"Não falamos de assuntos profissionais em casa", disse Gummer a jornalistas de TV. "Não é como se fôssemos donas de uma cadeia de pizzarias e que nossas pizzas tivessem um ingrediente secreto."

Uma dos quatro filhos de Meryl Streep e seu marido, o escultor Don Gummer, Mamie Gummer disse que, apesar de ter estudado teatro na faculdade, sua decisão de atuar profissionalmente não foi tomada automaticamente - longe disso.

"Eu tinha hiperconsciência das implicações da decisão. Foi um processo longo", disse ela.

Streep, 61 anos, é vista como uma das melhores atrizes vivas do mundo, tendo estrelado desde o musical "Mamma Mia!" até os dramas "Dúvida" e "Entre Dois Amores" e recebido Oscar por "A Escolha de Sofia" e "Kramer vs. Kramer."

Mamie Gummer estreou na Broadway em 2008 em um revival de "As Ligações Perigosas". Ela já foi vista no seriado "The Good Wife" e na minissérie histórica "John Adams", da HBO.

Em "Off the Map" ela representa Mina Minard, uma de seis médicos que fogem de seus problemas pessoais, indo trabalhar em uma pequena clínica no meio de uma selva sul-americana fictícia.