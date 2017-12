Filha de Madonna é convidada para filme de Harry Potter Lourdes Maria, filha da popstar Madonna, foi convidada para integrar o elenco do próximo filme de Harry Potter, informou ontem o jornal inglês ?The Sun?. De acordo com a publicação, Lourdes, 11 anos, deve atuar como aluna do colégio de Hogwarts. ?Ela está muito entusiasmada?, afirmou uma fonte próxima à menina ao jornal. ?Lola (como Lourdes é chamada) sempre foi uma grande fã da saga de Harry Potter e ficou encantada quando recebeu o convite de um executivo da Warner.? Ainda segundo a fonte, a filha de Madonna herdou da mãe a sede pela fama. ?Após as suas recentes aparições públicas, em que se mostrou cada vez mais sofisticada, uma adolescente no lugar de uma criança, a atenção sobre ela cresceu. Choveram ofertas de cinema e para estrelar comerciais.? Até ontem, estavam confirmados no elenco de ?Harry Potter e o Enigma do Príncipe? - o sexto filme da série - o trio principal formado por Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson, além dos ganhadores do Oscar Jim Broadbent e Helen McCrory. O sobrinho do ator Ralph Fiennes, Hero Fiennes Tiffin, faz a sua estréia no cinema, atuando como Lord Voldemort na infância. As informações são do Jornal da Tarde