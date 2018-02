Filha de Jon Bon Jovi é detida após suposta overdose

Stephanie, de 19 anos, foi atendida desacordada num quarto do alojamento estudantil do Hamilton College, em Clinton, Estado de Nova York, de onde foi levada para um hospital local, segundo a polícia da Cidade de Kirkland.

A polícia disse ter achado maconha e heroína no quarto. Ela foi liberada depois de ser indiciada por infrações leves de posse de drogas, junto com um colega dela que estava no quarto.

A faculdade não se pronunciou sobre o caso.

Stephanie é a mais velha dos quatro filhos de Bon Jovi com Dorothea Hurley.

(Reportagem de Eric Kelsey e Piya Sinha-Roy)