Filha de Elvis Presley processa jornal por chamá-la de gorda

A cantora norte-americana Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley, está processando o jornal britânico Daily Mail por causa de um artigo que dizia que ela estava "acumulando quilos", o que a forçou a anunciar sua gravidez. O advogado Simon Smith, que representará Lisa na Alta Corte de Londres, afirmou que a cantora está "profundamente chateada e ofendida com este artigo, especialmente porque ele foi amplamente publicado enquanto ela e sua família deveriam celebrar as boas novas dela. O Daily Mail, publicação da Associated Newspapers, disse na semana passada que Lisa "estava engordando". A cantora, de 40 anos, escreveu na semana passada que ela foi forçada a "mostrar suas cartas e anunciar 'com a arma na cabeça' e sob maldosos ataques pessoais que estou, de fato, grávida". "Assim que notaram que meu físico está se expandindo, há alguns dias, eles têm agido como um bando de coiotes cercando sua presa enquanto uivam misteriosamente com prazer", escreveu ela em seu blog no site MySpace. "Começou com um publicação de Londres, depois Nova York e Chicago, todos escrevendo reportagens falsas, difamatórias e degradantes sobre as razões mais obscuras possíveis pelas quais eu estaria ganhando peso", acrescentou. Lisa tem uma filha de 18 anos e um filho de 15 do seu primeiro casamento com o músico Danny Keough. Depois que a união acabou, em 1994, ela teve um breve casamento com Michael Jackson e depois com o ator Nicolas Cage.