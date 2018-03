Filha de Elvis espera terceiro filho O Rei está prestes a ser avô pela terceira vez. A única filha de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, está esperando um filho com seu quarto marido, disse a revista People na quinta-feira. A revista citou o porta-voz de Lisa, que disse que o casal está "incrivelmente feliz". Será o primeiro filho de Presley, 40, com o músico Michael Lockwood, 46, que se casaram no Japão há dois anos. Presley já tem uma filha de 18 anos de idade e um filho de 15, de seu primeiro casamento com o músico Danny Keough. Depois que o casamento acabou em 1994, ela foi mulher de Michael Jackson por pouco tempo e, depois, do ator Nicolas Cage. Presley está seguindo os passos musicais do pai, que morreu em 1977. Ela está trabalhando em seu terceiro disco, e, no ano passado, lançou uma versão de "In the Ghetto" em que faz dueto com o pai. (Reportagem de Dean Goodman)