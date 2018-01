Filha de Donald Trump se casa com herdeiro de milionário

Ivanka Trump, a filha do multimilionário americano Donald Trump, se casou no domingo com Jared Kushner, filho de outro magnata do mercado imobiliário nova-iorquino.

A cerimônia, em grande estilo, aconteceu em uma das propriedades do pai da noiva, o clube de golfe de Bedminster, no estado vizinho de Nova Jersey.

Entre os 500 convidados para o casório, que seguiu os ritos judaicos, estavam o ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani, a apresentadora e jornalista Barbara Walters, o ex-governador de Nova Jersey Jim McGreevy e a Emmy Rossum ("O Dia Depois de Amanhã").

Segundo o jornal "Daily News", a filha mais velha de Donald e Ivana Trump usou quase US$ 300.000 em joias e um vestido da estilista Vera Wang, "desenhado para que a noiva se parecesse com Grace Kelly".

Ivanka, que nesta sexta-feira completa 28 anos, é vice-presidente do conglomerado empresarial administrado pelo pai e há duas temporadas é coapresentadora do reality show "O Aprendiz - Celebridades".

O marido dela, Jared, de 28 anos, é um dos diretores da imobiliária Kushner Companies, presidida pelo pai, Charles Kushner, e também é editor da revista "The New York Observer".